Apertura straordinaria per i cimiteri nel Comune di Arcola

Sarzana - Val di Magra - Dal Comune si Arcola è stata emessa l'ordinanza che dispone l’apertura straordinaria di tutti i cimiteri comunali: Baccano, Romito Magra ,Trebiano e Cerri a partire dal 25 ottobre 2020 e fino

al 3 novembre 2020 compreso, con orario continuato dalle ore 8 alle 17.

"I visitatori - si legge in una nota - dovranno indossare le mascherine e stare obbligatoriamente a distanza di sicurezza avendo la massima cura di non sostare in assembramento in qualsiasi spazio o stradello. Il gestore dovrà vigilare sul rispetto delle misure di distanziamento

e sull’uso dei dispositivi di protezione individuale".