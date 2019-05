Annuncio Sisti in consiglio: "Chiusa la ex cava della Brina"

Ordinanza del sindaco di Santo Stefano di Magra.

Sarzana - Val di Magra - Stop alle operazioni di riambientalizzazione alla ex cava della Brina di Ponzano. Ad annunciarlo il sindaco di Santo Stefano Paola Sisti aprendo il consiglio comunale di oggi, 24 maggio. “Ho diramato un'ordinanza – ha spiegato il primo cittadino - che stabilisce la chiusura dell'ex cava a seguito della relazione del geologo di parte del tribunale della Spezia, relazione che rappresentava alcuni problemi di sicurezza, soprattutto relativi al cantiere. In accordo con forze dell'ordine e magistratura, e attraverso il nostro avvocato, abbiamo ritenuto opportuno procedere con ordinanza di chiusura”. Un annuncio che ha visto levarsi dal pubblico un timido applauso. Nella ex cava è – anzi, era, vista l'ordinanza – in corso un riempimento, eseguito dalla ditta di trattamento rifiuti Inerteco, operato con materiali sulla cui qualità l'amministrazione comunale santostefanese ha da tempo concentrato le sue attenzioni, in quanto la riambientalizzazione è possibile solo con determinati livelli qualitativi, altrimenti si va verso la configurazione di una discarica, cosa non in linea con la convenzione che regola la questione Brina.



B.M.