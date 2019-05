Annullato l'evento "Mi Fido di te"

Sarzana - Val di Magra - Aggiornamento: l'iniziativa è stata annullata causa maltempo



Per il secondo anno consecutivo Pubblica assistenza di Sarzana e Anpas organizzano "Mi fido di te", una giornata dedicata ai cani da soccorso e ai cani della cittadinanza. Quest’anno verrà aggiunta anche una tematica civica per sensibilizzare maggiormente la popolazione. L’evento, che si terrà domenica 5 maggio, sarà diviso in due momenti: al mattino la passeggiata ecologica e il pomeriggio si riempirà il centro storico con esibizioni e una sfilata per la cittadinanza.

La passeggiata sarà svolta dalle 9 alle 12 lungo la via Francigena, mentre esibizioni e sfilata si svolgeranno a partire dalle 16 in piazza Matteotti.



Passeggiata: la “passeggiata ecologica” si svolgerà presumibilmente su di un percorso che comprende passeggiata lungo canale Lunense e via Francigena (percorso a lato), fissando come punto di distanza massima Ponzano Superiore.

Partenza fissata ore 09.00 dalla sede della Pubblica Assistenza, via Falcinello 1.

Durante la passeggiata, aperta a persone con o senza i propri amici a quattro zampe, i partecipanti saranno invitati a pulire il percorso tramite apposite pinze raccoglitrici e sacchi. Verranno poi selezionati due o tre punti di raccolta dove i volontari potranno lasciare i sacchi pieni che verranno poi raccolti dai mezzi della Pubblica Assistenza (presumibilmente l’ambulanza veterinaria) e consegnati agli organi competenti per lo smaltimento.

Al rientro in sede, verso le ore 12.00, verrà organizzato dallo staff del circolo Arci della Pubblica Assistenza un piccolo rinfresco nei giardini della Sede.

Proprio per questo motivo risulta essere indispensabile che la passeggiata venga fatta su prenotazione: sia per il rinfresco sia per organizzare al meglio gli attrezzi per la pulizia.



Piazza Matteotti: il pomeriggio in piazza verrà allestita una zona recintata con qualche gazebo dove verranno svolte diverse esibizioni ed infine una sfilata aperta a tutti gli interessati. L’idea è quella di far partecipare i volontari ANPAS di Sarzana per fare una dimostrazione di soccorso nel caso di incidente stradale; uno o due professionisti cinofili che potranno far vedere varie modalità di addestramento. Tra i possibili invitati presumibilmente parteciperà la Polizia di Stato con i cani anti-esplosivo e anti- droga distaccata a Genova.

L’evento in piazza avrà come contorno diversi gazebo dove oltre ai militi della Pubblica Assistenza potranno prendere posto diversi enti di volontariato oppure di canili della zona. A lato è stata realizzata una pianta della piazza attrezzata al massimo dell’utilizzo; come Pubblica Assistenza di Sarzana avremmo a disposizione 3 gazebo, gli altri spazi possono essere non utilizzati oppure riempiti da altre associazioni attrezzati col proprio materiale (canili o professionisti).