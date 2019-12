Aned non dimentica Pietro Arnaldo Terzi: "Dedicategli la sala consiliare del Comune di Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - L’Aned (Associazione Nazionale Ex deportati nei campi nazisti) della Spezia, da sempre si impegna in attività ed iniziative rivolte a promuovere e valorizzare la Memoria storica del grande contributo delle Deportate e dei Deportati alla causa della Resistenza e a riaffermare gli ideali perenni di libertà, giustizia, solidarietà e pace. "Riteniamo che Sarzana non può né deve dimenticare la figura di Pietro Arnaldo Terzi, primo sindaco di un’amministrazione democratica e socialista della città di Sarzana, poi perseguitato dopo i fatti del 21 luglio 1921 fino al tragico epilogo della deportazione al Campo nazista di Mauthausen e l’eliminazione nel Castello di Hartheim, centro del programma di “eutanasia T 4”.



In quel tremendo “Castello” Aned la Spezia e la Città di Sarzana nel 2007 durante l’annuale pellegrinaggio hanno collocato una targa a perenne memoria di Pietro Arnaldo Terzi. Con la presente Aned La Spezia, unitamente ad Anpi Sarzana ed ANPPIA, Le chiedono di valutare, nella ricorrenza del 75° anniversario della Liberazione, la possibilità di intitolare la Sala Consiliare del Comune di Sarzana alla figura di Pietro Arnaldo Terzi. Sarebbe questa l’occasione per far conoscere alle nuove generazioni la figura di un uomo che ha lottato ed è morto per farci liberi e altresì per correggere l’inesattezza contenuta nella lapide commemorativa che riporta come data di morte il 5 aprile 1945, mentre deve essere retrodatata al 13 novembre 1944. In attesa di un riscontro, a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento, ringraziamo per l’attenzione e inviamo distinti saluti.