Anche la Pubblica Assistenza di Arcola chiede aiuto

Sarzana - Val di Magra - Anche la Croce Verde Arcola si unisce alla richiesta di aiuto avanzata già da altre consorelle. In questo periodo di emergenza che sta colpendo il nostro paese stiamo continuando a coprire tutti i nostri servizi secondari e di emergenza come sempre abbiamo fatto, ma dal momento in cui finiranno le scorte di mascherine per salvaguardare la salute dei nostri militi non potremmo più assicurare la copertura di essi. "Chiediamo a gran voce a tutte le istituzioni di aiutarci nella reperibilità di tutti i vari DPI necessari per poter continuare la nostra attività in totale sicurezza e approfittiamo di questo spazio per ringraziare tutti i nostri volontari che quotidianamente continuano nel loro impegno verso il prossimo, non solo svolgendo i nostri normali compiti, ma anche aiutando nel servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci organizzato in collaborazione con il nostro comune. Oggi come non mai il ruolo di noi volontari è veramente determinante, aiutateci ad aiutarvi".



(foto di repertorio)