Anche la Comunità del Parco guarda a riforma della governance

Sarzana - Val di Magra - Dare continuità alle politiche proposte dall'ex presidente e oggi commissario in merito al piano quadriennale, e puntare su una riforma della governance che tenga maggiormente presente la rappresentanza nel direttivo degli amministratori che hanno la maggior parte di territorio all'interno. Questi i punti più importanti emersi dalla riunione odierna della Comunità del Parco di Montemarcello Magra Vara, sotto la presidenza di Roberto Canata, che ha ascoltato il resoconto dei quattro anni di attività di Tedeschi il quale ha sottolineato come l'ente sia ormai salvo da ogni ipotesi di abolizione.

Dall'incontro odierno è inoltre emersa la necessità di allargare la partecipazione alle associazioni degli imprenditori, siano essi industriali che di servizio. In questo senso la proposta avanzata dal comune di Lerici può essere un utile spunto di proposta che, assieme ad altre che potranno essere avanzate, sarà oggetto di discussione il prossimo 28 febbraio in comunità .

Apprezzata infine la relazione del commissario che inserisce la necessità di un ruolo attivo del parco nelle politiche ambientali regionali, ed ha avviato le pratiche per la costituzione della nuova comunità.