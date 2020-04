Anche il sindaco in piazza, i commercianti: "Non chiediamo elemosina"

Sarzana - Val di Magra - Stamani a Sarzana ristoratori e baristi hanno manifestato in piazza per denunciare le enormi difficoltà legate all’emergenza Covid 19 e per chiedere risposte al Governo.

Il sindaco Cristina Ponzanelli è scesa in mezzo a loro e si è fatta portavoce delle richieste di tutte le categorie del tessuto economico cittadino. "Nessun comune può farcela da solo e aiutare i comuni significa aiutare ogni cittadino e ogni commerciante -ha detto il sindaco Ponzanelli-. A rischio sono i servizi essenziali di tutti i cittadini, dall'inizio dell'emergenza ANCI ha chiesto risposte allo Stato, con una voce sola e unanime da parte di tutti i sindaci e tutti i comuni d'Italia. Non abbiamo ancora ricevuto risposte. Supportare i Comuni significa poter abbattere le imposte comunali a carico delle imprese e salvare tutti i servizi essenziali, pensando anche alla ripartenza. Ringrazio anche gli esponenti politici che hanno voluto essere presenti oggi, soprattutto quelli appartenenti ai partiti di Governo che potranno portare più efficacemente a Roma queste richieste. Manderò una lettera al Presidente del Consiglio, consegnandogli simbolicamente tutte le chiavi dei commercianti sarzanesi e del Comune di Sarzana. Spero di avere anche il Consiglio comunale di Sarzana forte e compatto alle spalle. Oggi da Sarzana si leva una voce forte e unanime: aiutateci ad aiutare”.



Promossa a livello nazionale dal “Movimento Imprese Ospitalità” e scandita dallo slogan “Risorgiamo Italia”, la mobilitazione era iniziata ieri con l'apertura delle saracinesche e l'accensione delle luci nei locali – circa un'ottantina gli aderenti a Sarzana – ed è proseguita stamani con la simbolica consegna delle chiavi al sindaco.

“Non chiediamo l'elemosina – ha spiegato sulla propria pagina Eros Sabella di Kulchur21 – chiediamo solo di essere messi in condizione di lavorare sul serio, come con amore abbiamo sempre fatto. Con gli attuali parametri saremo costretti ad aprire con modalità che ci permetteranno di avere un massimo del 30% dei ricavi a fronte del 100% dei costi rispetto a prima della chiusura”. Fra le altre richieste i commercianti hanno sollecitato l'annullamento del canone per il suolo pubblico, apertura della ztl negli orari di pranzo e cena e riduzione delle imposte, oltre alla concessione di maggior spazio per i dehors.



“Solidarietà ai pubblici esercizi, bar, ristoranti e negozi di Sarzana, che stamattina hanno organizzato un flash-mob in piazza Matteotti per dare voce alla loro difficoltà ad andare avanti” è stata espressa anche da Juri Michelucci, consigliere regionale di Italia Viva presente alla manifestazione. “Il Comune in prima linea deve agire, la Regione deve stanziare finanziamenti a fondo perduto, ma sopratutto il Governo deve trovare strategie per salvare queste attività. Tutti loro sono coscienti del pericolo Cov19, qualcuno non è ancora cosciente del pericolo fallimento delle piccole imprese del commercio e artigianato”.