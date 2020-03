Anche alla scuola Santa Luisa di Sarzana si lavora online

Sarzana - Val di Magra - "Cari bambini, ci mancate tanto, così eccoci qui... lontani ma vicini". E’ iniziata così, a Sarzana, la didattica “a distanza” delle insegnanti e delle educatrici dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia “Santa Luisa”. Per lungo tempo guidata dalla suore Figlie della carità di San Vincenzo, la scuola, detta della “Palazzina”, ha trovato ora nuovo slancio grazie al consorzio “Cometa” guidato da don Franco Martini, aprendo anche il nido, in un vero polo “pedagogico–didattico”. In una simile struttura le lezioni a distanza sono com’è ovvio più complicate, ma al “Santa Luisa” non si sono perse d’animo. E’ stato così realizzato il blog, https://asilosantaluisa.jimdofree.com, dedicato a video con messaggi di saluto delle maestre, lettura di fiabe, teatro dei burattini, attività Montessori, canti ed altre proposte. Sono piccoli “compiti” a cui le famiglie e i bambini rispondono con video festosi ed affettuosi, disegni, messaggi vocali e canori. Anche così si costruisce una vera comunità educante: un compito che si realizza, un supporto reale alla fatica delle famiglie, una gioia per tutti.