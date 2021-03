Anche a Sarzana si può firmare per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

Sarzana - Val di Magra - "Da oggi, lunedì 1° marzo, presso lo sportello URP e Anagrafe del Comune di Sarzana, in piazza Vittorio Veneto, è possibile firmare la petizione per chiedere al Governo di riconoscere finalmente la fibromialgia come malattia cronica e invalidante". Lo afferma la consigliera comunale di Cambiamo Maria Grazia Avidano, che parla di "Un gesto di civiltà promosso anche dal Comune di Sarzana. Mi raccomando - conclude - firmate numerosi". Prima di recarsi a firmare è possibile prenotarsi allo 0187/6141.