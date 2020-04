Anche Sarzana riapre i cimiteri

Nei camposanti di Falcinello e Marinella sarà il gruppo di Protezione Civile comunale a svolgere servizi di monitoraggio allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale

Sarzana - Val di Magra - Da domani, mercoledì 29 aprile, i cimiteri di Sarzana dopo essere stati sottoposti a sanificazione torneranno ad essere aperti nel rispetto delle norme di contenimento dell’emergenza epidemiologia. Lo ha deciso il sindaco Cristina Ponzanelli con ordinanza n.60/2020 nella quale ha disposto che il cimitero urbano sarà accessibile dal solo ingresso principale presidiato, onde regolare l’afflusso dei visitatori, verificare il rispetto delle distanze interpersonali e scongiurare assembramenti all'esterno della struttura, mettendo altresì a disposizione dell'utenza soluzioni igienizzanti idroalcoliche.



L’ordinanza stabilisce anche che siano affissi all'ingresso e all'interno del cimitero cartelli che richiamino al rispetto di tutte le disposizioni in materia di distanziamento sociale e di adozione delle misure igienico-sanitarie e fatto obbligo dell'utilizzo delle mascherine di protezione durante la visita. Il gestore verificherà con proprio personale debitamente formato il rispetto delle norme di distanziamento sociale e igienico-sanitarie durante le visite. Anche nei cimiteri di Falcinello e Marinella verranno messe a disposizione dei visitatori soluzioni igienizzanti idroalcoliche, affisse all'ingresso e all'interno del cimitero cartelli che richiamino al rispetto di tutte le disposizioni in materia di distanziamento sociale e di adozione delle misure igienico-sanitarie e stabilito l’obbligo dell'utilizzo delle mascherine di protezione durante la visita.



