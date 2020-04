Anche Santo Stefano ha stabilito i criteri per i buoni spesa per le famiglie

Sarzana - Val di Magra - Vista la situazione emergenziale attivata su tutto il territorio nazionale per il contenimento del CODIV-19, anche il Comune di Santo Stefano Magra, sentita la Conferenza dei Capogruppo consiliari e in aggiunta ai provvedimenti già adottati nelle ultime settimane, ha attivato una nuova misura economica sotto forma di buoni alimentari a sostegno dei nuclei familiari. Il Comune ha infatti avviato l’ordinanza del capo della Protezione Civile Nazionale (n. 658 del 29/03/2020) che dispone interventi urgenti di solidarietà alimentare. Tale misura - per la quale il Comune di Santo Stefano disporrà di una somma pari a € 57.262 - si concretizza con l’erogazione di buoni spesa spendibili presso gli esercizi alimentari su territorio comunale.



I buoni saranno riservati a coloro che si trovano in situazione di necessità economica conseguente all'emergenza e che non beneficiano di contributi da enti statali o locali. L’accesso al contributo è previsto tramite presentazione di apposita domanda predisposta dai Servizi Sociali e scaricabile direttamente dal sito del Comune (https://bit.ly/344vagb).



La domanda potrà poi essere inoltrata per email ai seguenti indirizzi: servizisociali@comune.santostefanodimagra.sp.it protocollo@pec.comune.santostefanodimagra.sp.it



Chi non avesse accesso al web, può contattare i numeri: 0187 697179 - 0187 697172 - 0187 697175, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.