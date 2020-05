Anche Luni riapre il suo tratto di ciclopedonale

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Luni Alessandro Silvestri ha firmato questa mattina la delibera che riapre il tratto di competenza della pista ciclopedonale lungo il Canale Lunense. Il tracciato è dunque nuovamente fruibile ma con obbligo di utilizzo di mascherine protettive per tutti coloro che vi accedono, con l'estensione ai parchi, ai giardini pubblici, limitatamente alle situazioni in cui non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro in caso di incrocio con altre persone. Restano esentati da questo obbligo i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibile con l'uso continuativo della mascherina.

(immagine di archivio)