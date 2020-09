Anche Arcola nel calendario di SpeziaMania

Sarzana - Val di Magra - E’ presente anche il borgo di Arcola nel calendario autunnale delle visite guidate organizzate da SpeziaMania di Diego Savani: nei giorni 9 – 10 e 11 ottobre sono stati inseriti i tour nel "labirinto" del borgo antico e tappa al Santuario di Nostra Signora degli Angeli.



"Questo è solo l’inizio di una collaborazione che spero si rivelerà proficua – dichiara Camilla Monfroni assessore al turismo del comune di Arcola. Dopo il successo delle visite guidate organizzate ad agosto in occasione della festa della Magia Verde, che hanno raccolto oltre 200 adesioni, abbiamo avviato numerosi contatti con Diego Savani, guida turistica e ideatore della pagina Speziamania, finalizzati ad una promozione futura del nostro territorio, che è ricco di curiosità, borghi e pievi tutte da scoprire. Invito tutti a rimanere sintonizzati con la nostra pagina Facebook per conoscere le novità future".



Per partecipare alle visite guidate scrivere a savadima@gmail.com o chiamare il numero 3394385208.