Anche Ameglia promuove la "Spesa sospesa" per le famiglie in difficoltà

Sarzana - Val di Magra - Sono molte le difficoltà legate all’attuale situazione di emergenza sanitaria, una tra le quali quella di non poter provvedere a fare la spesa poiché, se già prima alcune famiglie avevano problemi economici adesso, con i blocchi aziendali, la situazione si è complicata.

Si è pensato quindi di attivare, anche ad Ameglia, due iniziative molto importanti per fronteggiare la crisi: la spesa SOSpesa ed una raccolta fondi, sulla tesoreria comunale, che possa provvedere ad acquistare generi di prima necessità a persone meno abbienti.



Con la collaborazione dei nostri volontari della Protezione Civile – spiega il vice Sindaco Cadeddu – abbiamo messo in piedi una rete solidale che andrà a consegnare generi alimentari in primis alle persone già seguite dai nostri assistenti sociali. Chi si recherà a fare la spesa nei negozi aderenti all’iniziativa (le persone troveranno affissa la locandina dai vari commercianti amegliesi) potrà quindi acquistare anche solo un pezzo da donare alle famiglie bisognose. Si tratta di un piccolo gesto ma che, sicuramente, farà la differenza in questo momento così drammatico.



Prima della chiusura dei negozi, i volontari passeranno a ritirare quanto donato durante il giorno provvedendo poi a suddividere il materiale da distribuire.



Oltre alla spesa sospesa abbiamo attivato una raccolta denominata EMERGENZA COVID – conclude il Sindaco De Ranieri - che servirà ad acquistare farmaci, generi di prima necessità e quanto necessario da donare a chi ha più bisogno. Ci auguriamo che, come sempre, la nostra comunità risponda positivamente a queste due iniziative perché la situazione è alquanto complicata purtroppo aumentano le persone che non hanno reddito necessario per vivere dignitosamente. Per uscire prima da questa situazione, aiutiamoci restando a casa scongiurando l’aumento di contagi.



Per donare un contributo economico potrete fare un bonifico, con causale EMERGENZA COVID, su questo iban: IT67Y0623049671000035693726



Nel caso in cui foste in difficoltà economica o per segnalare eventuali situazioni sulle quali intervenire, potete chiamare l’ufficio Servizi Sociali allo 0187/609226 oppure mandare un’email a area.sociale@comune.ameglia.sp.it