Amministratori di sostegno e Asl, convegno a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Il prossimo giorno 18 luglio presso la sala convegni della Casa della Salute di Sarzana si terrà il convegno organizzato dall'A.S.A.S di La Spezia sul tema "Amministrazione di sostegno e ASL: rapporti con la realtà ospsedaliera, consenso informato e D.A.T. (disposizioni anticipate di trattamento)" con il patrocinio dell'Ordine Avvocati della Spezia, dell'Ordine dei Medici della Spezia e del Comune di Sarzana. Un tema di scottante attualità se si considera che presso il Tribunale della Spezia risultano pendenti 1.500 procedure di amministrazione di sostegno e circa 600 tutele che soltanto grazie all'impegno congiunto dei giudici tutelari, del personale di cancelleria della volontaria giurisidizione e degli amministratori di sostegno coinvolti riescono a trovare risposte adeguate oltre che un aiuto concreto soprattutto per quelle famiglie che si trovano a vivere, loro malgrado, questa difficile realtà che sta diventando sempre di più una emergenza sociale.



In questo contesto si inserisce il convegno che vedrà coinvolti relatori qualificati a livello provinciale e regionale anche in vista dei corsi di formazione per amministratori di sostegno che saranno tenuti a partire dal mese di settembre dalle varie associazioni del settore, tra cui l'A.S.A.S. della Spezia, con il supporto della A.LI.SA. (azienda ligure sanitaria) della Regione Liguria che ha creato una piattaforma digitale a cui potranno accedere professionisti e cittadini che fossero interessati al conseguimento di un titolo abilitativo richiesto per poter svolgere in maniera adeguata e consona l'amministrazione di sostegno nell'ottica della più ampia tutela del beneficiario. Le allego il programma co mpleto della giornata di studio con preghiera di pubblicarlo sul Vostro quotidiano on line.