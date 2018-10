Amici del Giacò donano materiale all'hospice del San Bartolomeo

Sarzana - Val di Magra - Il presidente Lorenzo Moretti e altri membri dell'associazione “Amici del Giacò” nei giorni scorsi hanno raggiunto l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana per la consegna di mini frigoriferi e altro materiale all'associaizone “La Libellula Onlus” che assiste i pazienti del reparto Hospice. La donazione è stata effettuata grazie ai proventi di alcune iniziative benefiche svolte in estate come il “Burraco sotto le stelle” in ricordo di Cristina Pedrelli. I frigoriferi saranno sistemati nelle camere per rendere più confortevole la degenza. “Ringraziamo tutte le persone che lavorano o fanno volontariato presto questa struttura – hanno sottolineato gli amici di Andrea Giacomelli – svolgono un lavoro difficile ma infinitamente prezioso, sono davvero persone speciali. Un ringraziamento particolare va a chi insieme a noi ha organizzato il torneo: Sabrina Marciasini ( Endas club Sarzana) e Lucia Pedrelli ( le carte della Luna) e a tutte le persone che hanno partecipato e giocato”.