Ameglia, volontari della Protezione civile a bordo scuolabus

Sarzana - Val di Magra - In previsione dell’apertura delle scuole sul territorio amegliese, l’Amministrazione Comunale comunica che anche il servizio di trasporto pubblico partirà Lunedì 14 Settembre.

Saranno adottate precise norme di sicurezza a tutela della salute degli alunni che usufruiranno del servizio in maniera da prevenire i contagi.

Di seguito le linee guida da osservare:

Divieto di salire sul pulmino con febbre pari o superiore a 37,5° o sintomatologie quali tosse e raffreddore

Divieto di salire nel caso in cui il bambino sia stato a diretto contatto con persone affette da Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola

Salire in maniera ordinata, uno alla volta e seguendo le indicazioni dell’operatore

Igienizzarsi le mani prima di salire

Indossare la mascherina (bambini dai 6 anni in su) – Saranno esclusi i bambini con disabilità non compatibili con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree

Rimanere seduti durante tutto il tragitto ed attendere le istruzioni degli operatori in fase di discesa.

Si specifica, inoltre, che saranno presenti, oltre ai conducenti, i volontari della Protezione Civile al fine di aiutare i bambini a rispettare le norme. Il pulmino verrà sanificato ogni volta al termine del viaggio, assicurando così la massima igiene nei locali utilizzati.