Ameglia si dota di un drone per la sicurezza

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Ameglia sarà uno dei primi Comuni a dotarsi di uno strumento di alta tecnologia in tema di sicurezza pubblica. Acquistato dagli uffici di polizia municipale il drone di ultima generazione modello DJI Mavic 2 Enterprise Dual, sarà in grado di aiutare gli addetti alla sicurezza in caso di svariate situazione di emergenza quali: alluvioni ed incendi, viabilità in caso di situazioni particolarmente critiche, corsi d’acqua che necessitano di monitoraggio soprattutto nelle zone difficilmente raggiungibili, abusivismo edilizio in zone difficili da raggiungere e controllare costantemente, ricerca di persone disperse nelle zone boschive o in altri luoghi complicati da raggiungere.



"Un acquisto importante - spiega il vice sindaco di Ameglia Emanuele Cadeddu - che abbiamo voluto fortemente proprio per aiutare il corpo di polizia locale ed i volontari della Protezione Civile nel loro complicato lavoro in situazioni di emergenza. E’ cosa nota a tutti quanto sia necessario il controllo del nostro territorio e quanto questa amministrazione si batta da anni su questa tematica; si pensi anche all’acquisto delle telecamere mobili per la lotta

all’abbandono dei rifiuti. Il drone ci permetterà, quindi, di aumentare ancor più la sicurezza del territorio permettendoci di raggiungere zone complicate in fase di emergenza come la prevenzione degli incendi e la ricerca di persone disperse oppure il monitoraggio di fiumi e canali in maniera più precisa; inoltre, potremo finalmente portare avanti in maniera più efficace la lotta all’abusivismo edilizio, altro aspetto delicato ed importante nella nostra zona".



Conclude Cadeddu: "Sono molto soddisfatto di aver dotato il Comune di questo strumento di alta tecnologia che sarà a disposizione dai primi giorni dell’anno 2020. Per l’utilizzo del dispositivo gli addetti dovranno affrontare un corso che prevede una parte teorica ed una pratica come prevede la normativa, saranno i volontari di protezione civile e antincendio boschivo i primi ad essere messi nelle condizioni di utilizzo, seguiranno poi i corsi più specifici per poter pilotare anche in condizioni critiche il drone".