Ameglia: partono centri estivi, sono gratuiti per i residenti

Sarzana - Val di Magra - La giunta comunale di Ameglia ha approvato la delibera che stabilisce la partenza dei centri estivi, gratuiti per le famiglie residenti nel comune amegliese. Il progetto estivo sarà rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni con la finalità di potenziare la didattica e lo sviluppo relazionale degli stessi e per far fronte alle problematiche inerenti la conciliazione delle responsabilità di cura verso i minori e quelle lavorative da parte dei genitori.

Da lunedì 6 Luglio (e fino al 31) i bambini amegliesi potranno frequentare i corsi, tenuti dalla

Cooperativa Artemisia, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

"Abbiamo lavorato molto a questo progetto – spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione Serena Ferti – proprio per cercare venire incontro ai bambini che, a causa dell’emergenza sanitaria, sono stati fortemente penalizzati sia dal punto di vista della didattica sia dal punto di vista della socializzazione. Il Comune promuoverà la fruizione gratuita dei corsi sostenendo l’intera spesa del progetto per dare un segnale positivo a tutte quelle famiglie che, in questi mesi, hanno affrontato, e stanno tutt’oggi affrontando, un periodo molto impegnativo tra lavoro e accudimento dei propri figli. Durante l' attività - continua l'Assessore -i bambini saranno stimolati a esercitare la propria capacità relazionale, l'empatia e la manualità. L'obiettivo è quello di rispettare e valorizzare le inclinazioni creative naturali del bambino, le attività proposte prevedono workshop artistici e di educazione ambientale, letture, giochi all'aperto e recupero compiti".

Saranno disponibili 14 posti che verranno assegnati con la formazione di una graduatoria

secondo i seguenti criteri di priorità:

- Bambini residenti nel Comune di Ameglia, frequentanti la scuola primaria dell’istituto

comprensivo di Ameglia che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno usufruito di tariffe

agevolate per quanto concerne il servizio di refezione scolastica e/o trasporto

pubblico, oppure il cui nucleo familiare abbia un ISEE, in corso di validità, inferiore a

30.000 euro

- Bambini residenti nel Comune di Ameglia NON frequentanti la scuola primaria

dell’istituto comprensivo di Ameglia il cui nucleo familiare abbia un ISEE, in corso di

validità, inferiore a 30.000 euro

Nell’ambito di ciascun criterio, in caso di parità di condizione, verrà data la priorità (seguendo

l’ordine temporale di iscrizione) a famiglie con entrambi i genitori che durante il periodo del

centro estivo prestano attività lavorativa non in smart working oppure famiglie

monoparentali con l’unico genitore che presta attività lavorativa non in smart working.

La graduatoria verrà formata proprio per garantire a 14 bambini la fruizione gratuita dei

centri estivi; la stessa verrà pubblicata sul sito istituzionale del comune di Ameglia e sarà

formata con le domande pervenute al Comune entro e non oltre venerdì 3 Luglio, ore 12.00.

Tutta la documentazione necessaria per procedere alla richiesta da parte delle famiglie è

disponibile on line sempre sul sito del Comune; in caso di necessità o informazioni resta a

disposizione l’indirizzo email areaamministrativa@comune.ameglia.sp.it ed il numero

0187609221.

La consegna delle domande potrà avvenire tramite email, protocollo@comune.ameglia.sp.it

oppure recandosi direttamente all’Ufficio Protocollo dalle ore 9 alle ore 12.

Visti i tempi ristretti, solo per quanto attiene alla consegna delle domande per la

partecipazione al centro estivo, l’Ufficio Protocollo rimane aperto al pubblico dalle ore 9 alle

ore 12.00