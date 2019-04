Ameglia in festa, sabato la consegna delle Pigotte ai nuovi nati e delle benemerenze civiche

Sarzana - Val di Magra - Si terranno sabato 13 aprile, presso la Sala del Consiglio del Comune di Ameglia, le cerimonie ufficiali di due importanti progetti portati avanti dall’amministrazione: la consegna delle Pigotte dell’Unicef ai nuovi nati dell’anno 2018 e la consegna delle Benemerenze Civiche a due cittadini amegliesi che si sono contraddistinti per meriti professionali.



Si partirà alle ore 11.00 con le Pigotte, progetto attraverso il quale l’Amministrazione Comunale festeggia l’arrivo di un nuovo nato, salvando la vita a un bambino di un paese lontano grazie ad un kit salvavita.

L’iniziativa, denominata “Per ogni bambino nato un bambino salvato”, consente di adottare la bambola di pezza e la donazione aiuterà a crescere sano un bambino in un’altra parte del mondo, grazie alla somministrazione di un pacchetto di interventi salvavita come vaccinazioni, vitamina A, sali per la reidratazione, antibiotici nonché zanzariere per prevenire la malaria e assistenza alle madri durante la gravidanza e il parto.

La Pigotta dell’UNICEF diventa così un simpatico gesto di benvenuto ad un nuovo cittadino e alla sua famiglia e nello stesso tempo un importante e concreto atto di solidarietà.

La cerimonia sarà presenziata dal Sindaco ed ovviamente saranno invitati i genitori dei venti bambini nati nel territorio amegliese lo scorso anno.

Protagonisti, invece, della cerimonia di consegna delle Benemerenze Civiche Gino Marchi, titolare di una macelleria storica amegliese e punto di eccellenza del paese ed Ivan Chiappini, professionista del settore nautico e vincitore del premio “Barca dell’anno 2018” al Salone nautico di Genova, i quali riceveranno, a mezzogiorno, le targhe assegnategli dal consiglio comunale amegliese.

Vista l’importanza dell’occasione, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.