Ameglia, i turisti potranno prenotare il posto in spiaggia libera. Le novità

Sarzana - Val di Magra - Priorità di prenotazione per accedere alla spiaggia libera. E’ questa una delle strategie adottate dal Comune di Ameglia per affrontare una stagione turistica diversa che comprende l’adozione di misure di contenimento anti covid-19 anche per quanto riguarda lo svolgimento di eventi all’aperto, mercatini ed attività rivolte ai bambini. Per questo il Comune di Ameglia si sta preparando ad accogliere i turisti nelle proprie spiagge, libere e non, nei sentieri e nelle attività ricettive e commerciali, attrezzate con tutti i dispositivi e le linee guida per la tutela della salute di tutti.

“Stiamo mettendo in campo tutte le risorse a disposizione – spiega l’Assessore al Turismo Serena Ferti – e faremo il possibile per offrire una stagione piacevole. Abbiamo realizzato un video promozionale, insieme all’assessore allo sport Gregorio Ravani, che punta ad evidenziare le infinite possibilità che si possono vivere ad Ameglia: splendide spiagge bandiera blu, panorami e sentieri unici, borghi incantati. Dalla prossima settimana sarà operativo il chiosco di informazioni turistiche a Fiumaretta, che fornirà tutte le informazioni necessarie sulle spiagge e sui vari itinerari possibili, rinnoveremo il progetto della Welcome Card con nuove promozioni dedicate ai turisti e cercheremo di sostenere le associazioni e le proloco che intendano proporre eventi estivi, anche se in maniera più contenuta rispetto agli scorsi anni. “

“Siamo un luogo turistico – continua l’assessore allo Sport Gregorio Ravani – non solo legato alle bellezze naturali ma anche alle attività sportive legate ad esse. Gli sport outdoor: mountain bike, trekking, trail running così come tutti gli sport legati al mare, dal surf, al kitesurf, windsurf, canoa, kayak, snorkeling, vela. Il nostro territorio si adatta a una vasta quantità di attività che lo rendono appetibile a tutti gli appassionati del mondo sportivo. “

Il Comune precisa che è stata accolta anche la richiesta da parte delle associazioni di categoria che avevano evidenziato la necessità di riservare alle strutture ricettive una priorità per la prenotazione delle spiagge libere, senza nulla togliere a quella già confermata ai residenti. “Il cliente che soggiorna nel nostro territorio - si legge - chiede in primis una serie di servizi tra cui la possibilità di fruire liberamente le spiagge, soprattutto in questa epoca storica dove ogni Comune è costretto a mettere in atto misure restrittive. Dare la possibilità di prenotare il proprio posto tramite la struttura ricettiva che li accoglie rappresenta sicuramente un plus di accoglienza”.

“Sarà una stagione – conclude Ferti - che ci farà scoprire ancora meglio la nostra splendida Liguria, assaporando le peculiarità che ci rendono una delle regioni più amate d’Italia tra mare, collina, sentieri, cultura, siti storici e buona cucina.”



(foto: repertorio)