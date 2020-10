Ameglia, corso base per diventare volontari della Croce rossa

Sarzana - Val di Magra - “Fai del volontariato il tuo stile”. Con questo slogan il comitato locale della Croce Rossa Italiana di Ameglia ha aperto le iscrizioni al corso d'accesso per volontario di Croce Rossa. Il corso è il secondo organizzato in periodo di emergenza Covid-19 ed anche questo, come quello precedente, sarà organizzato rispettando tutti i protocolli anticovid con la modalità di svolgimento on-line in videoconferenza. Il corso di accesso, dopo il suo superamento, consentirà ai neovolontari di poter svolgere tutte le attività specialistiche della Croce Rossa che vanno dal servizio di soccorso, al trasporto infermi all'assistenza nel campo sociale. L'inizio del corso è previsto per il 16 novembre. Età minima per accedere al corso è quella di 14 anni. Per informazioni è possibile contattare Michela al 3316750449 oppure inviare una mail a formazione@criameglia.it.