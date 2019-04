Ameglia, c'è tempo fino al 5 maggio per aderire alla Welcome Card

Sarzana - Val di Magra - Sarà prorogata al 5 Maggio la data ultima per poter aderire al progetto Ameglia Welcome Card, lanciato dall’Assessore al Turismo Serena Ferti e dall’Assessore allo sviluppo economico Gregorio Ravani.

"Da quando abbiamo lanciato la proposta – spiegano Ferti e Ravani – abbiamo ricevuto molte adesioni da parte delle strutture ricettive e dalle attività commerciali del territorio che hanno colto il senso del progetto ovvero: incentivare il turista a scoprire e vivere il nostro territorio usufruendo di sconti e promozioni durante il soggiorno. Provare a tenerli qui con noi, oltre a migrare verso le Cinque Terre ed altre zone limitrofe, facendogli vivere il nostro mare, i nostri sentieri, la buona cucina e tutto quello che di bello abbiamo da offrire è l’obiettivo principale.

La carta del Turista sarà uno strumento in grado di racchiudere una serie di servizi e promozioni sfruttabili durante il soggiorno tra cui il Bus gratuito che collegherà le varie frazioni del Comune durante i fine settimana da Giugno ad Agosto. Oltre a ciò, sconti su noleggio imbarcazioni, cene e pranzi, noleggio attrezzature in spiaggia, pernottamenti, aperitivi e molto altro. Il tutto sarà disponibile e consultabile a breve sul sito turistico del Comune: www.viviameglia.it in piena fase di restyling".

Prorogata, quindi, la data per poter aderire al progetto al fine di ampliare ulteriormente l’offerta per i turisti ed al fine di permettere a chi ancora non avesse aderito, di inviare la domanda.

Si ricorda che tutte le strutture ed attività aderenti entro il 5 maggio, potranno usufruire di uno sconto del 5% sulla TARI.

Tutte le informazioni ed il modulo da scaricare su www.comune.ameglia.sp.it.

Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre la mezzanotte del 5 Maggio a: protocollo@comune.ameglia.sp.it – info: turismo@comune.ameglia.sp.it – 0187/609209