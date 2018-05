Ameglia aumenta le forze per la pulizia di spiagge e borghi

Dopo la giornata ecologica di venerdì con Legambiente e Credit Agricole, il Comune inserisce tre borse lavoro per i mesi estivi.

Sarzana - Val di Magra - Volontari di Legambiente e di Credit Agricole venerdì sono stati impegnati ad Ameglia nella seconda “giornata ecologica” promossa per tenere pulite spiagge e scogliere del litorale. Un'iniziativa promossa con la collaborazione del Comune dopo quella che aveva visto protagonisti i bambini delle scuole e che ancora una volta ha unito agli intenti di sensibilizzazione del territorio anche un importante servizio alla comunità visto che la stagione balneare è già ben avviata.

“E' stata una giornata bella e ben riuscita – sottolinea l'assessore all'ambiente Bernava – che ha consentito di rimuovere un po' di materiale rimasto in alcune insenature e soprattutto di dare il buon esempio grazie al prezioso contributo dei tanti volontari che hanno aderito con entusiasmo”.



Per i mesi estivi però il Comune ha pensato ad ulteriori interventi per la manutenzione e il decoro delle spiagge e dei borghi. “Grazie alla collaborazione con i servizi sociali – prosegue l'assessore – istituiremo tre borse lavoro che saranno impegnate da giugno fino a settembre. Una persona servirà per potenziare l'isola ecologica che in questo periodo ha bisogno di manforte visto l'arrivo dei vacanzieri. Un'altra – spiega ancora – servirà per coadiuvare gli operai comunali nella manutenzione delle aree verdi e del territorio, mentre la terza sarà impegnata nella pulizia giornaliera di arenili e spiagge libere”.



Contestualmente l'amministrazione provvederà anche a potenziare il servizio di spazzamento con l'aggiunta di una persona che si dedicherà allo svuotamento di cestini e bidoni sia sulle spiagge che nelle frazioni.