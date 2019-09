Ameglia anticipa la pulizia dei canali e la manutenzione degli argini

Sarzana - Val di Magra - L’instabilità del clima e le forti precipitazioni del mese scorso, che hanno visto vari millimetri d’acqua riversarsi al suolo in pochissimo tempo, suonano come campanello d’allarme. Per aumentare la sicurezza i tecnici dell’area Difesa del Suolo del Comune di Ameglia si sono messi al lavoro fin dai primi giorni di agosto per far sì che gli interventi di pulizia di canali e fossi fossero anticipati rispetto agli anni passati.

“Preso atto quindi che non esistono stagioni in cui si possano escludere precipitazioni intense tali da mettere sotto pressioni la rete dei colatori minori - spiega l’assessore ai lavori pubblici Bernava - grazie ai due stanziamenti regionali rispettivamente di 35000 e 12500 euro, si è potuto dare il via agli interventi di manutenzione relativi ad alvei ed argini per mettere in sicurezza il territorio anche nel periodo meno piovoso. La perizia redatta dall’ufficio tecnico prevede la manutenzione dei principali canali, per tutta la loro lunghezza comprensiva sia dei tratti di valle che di monte, tra cui Canal Grande, Fosso Bozon, Torrente Cagalofa, Torrente Boccabello, Canale della Visola, Rio d’Ameglia, Fosso Grifonara ed alcuni canali e fossi minori quali Canaletto di Dessaudo, Canale della Fancella, Canale della Puntarella, fosso su Via Arena e Canale Tassonara. I principali lavori riguarderanno il decespugliamento, il taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva infestante, la rimozione dagli alvei di eventuali tronchi o ceppaie, non che lavorazioni con mezzi meccanici per ripristinare la quota del corretto deflusso delle acque meteoriche. Gli interventi - conclude - sono iniziati la scorsa settimana definendo un cronoprogramma basato sulle priorità riscontrate. Ad oggi le manutenzioni sono state eseguite lungo gli argini Biondi – Canini di via Alta, via Crociata, via Amendola e nel tratto terminale del Fosso Bozon, in parallelo alla pulizia di canali minori riportati in perizia. Tra i prossimi interventi, priorità al Canal Grande dove è previsto lo sfalcio e l’asportazione del materiale di sovralluvionamento”.