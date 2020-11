Ameglia accende il Natale con le luminarie: "Simbolo di speranza"

Sarzana - Val di Magra - "Un Natale decisamente diverso da tutti gli altri quello che ci aspetterà in questo complesso 2020, ma che ci auguriamo il più possibile sereno con la speranza di uscire presto da questa situazione. Ci siamo a trovati a gestire l’emergenza su tanti fronti, dalla Scuola al Turismo, dall’area della Protezione Civile al Commercio, dai Servizi Sociali allo Sport. Insomma, un anno che ha messo tutti a dura prova ma che ha dimostrato quanto la comunità amegliese sia coesa, solidale e rispettosa delle regole". Serena Ferti, Assessore al Turismo ed alla Pubblica Istruzione di Ameglia riparte da ciò che è stato per introdurre quello che sarà a partire dai prossimi giorni: "Abbiamo affrontato un’estate sicuramente meno densa di eventi e manifestazioni per ovvie ragioni assicurando però una serie di appuntamenti di grande spessore nei nostri siti più caratteristici, assicurando una fruizione sicura delle nostre spiagge libere e private e dando un servizio a tutti i turisti presso il nostro punto informazioni di Fiumaretta. Siamo ripartiti a settembre con scuole sicure, volontari in grado di assicurare il servizio di trasporto pubblico, personale attivo nelle mense scolastiche e protocolli rispettati alla lettera in tutti i nostri istituti". "Adesso - prosegue - cerchiamo di accendere quella speranza che a volte sembra perduta, perché non possiamo cedere alla paura e alle brutture del mondo".



Un progetto di luminarie natalizie patrocinato da Regione Liguria che coinvolgerà tutte le frazioni del Comune, andando ad illuminare tutti i punti più caratteristici del paese dall'8 dicembre sino all'Epifania. La passeggiata lungofiume di Fiumaretta sarà addobbata con una grande stella cometa, un messaggio di augurio e speranza per i nostri cittadini.

Il Castello del centro storico di Ameglia verrà invaso da migliaia di luci bianche calde ed una stella del diametro di 6 metri quadrati sarà posizionata sulla torre creando così uno spettacolo luminoso fruibile da più punti diversi del territorio.



La frazione del Cafaggio avrà una sua speciale installazione luminosa e Montemarcello godrà di uno scenografico albero di Natale di 7,5.mt di altezza, ricco di luci che illumineranno l’intera Piazza. Bocca di Magra, invece, accoglierà un grande e luminoso albero alto 10 metri. "Le restrizioni legate al diffondersi del virus ci hanno costretto a rivalutare gran parte delle nostre abitudini sociali – conclude Serena Ferti - ma non per questo vogliamo rinunciare a trasmettere un messaggio di forte impatto emotivo attraverso la simbologia natalizia, un modo per augurare a tutti un sereno Natale per quanto possibile e pieno di speranza per il futuro".