Ameglia, a breve saranno distribuite mascherine anche per i bambini tra i 6 e gli 11 anni

Sarzana - Val di Magra - L’emergenza Covid-19 ha sempre sottolineato l’importanza di prevenire il contagio con il distanziamento sociale e la protezione tramite dispositivi di sicurezza come la mascherina.

Come già annunciato, il Comune di Ameglia ha distribuito le mascherine a tutta la popolazione ma, al fine di sensibilizzare anche la fascia dei più piccoli, l’amministrazione ha pensato di far confezionare da un artigiano locale una linea dedicata ai bambini dai 6 ai 11 anni.



Le mascherine saranno in stoffa lavabile e quindi riutilizzabili, il tessuto infatti con cui saranno realizzate è composto al 97% di cotone e 3% elastan, un cotone traspirante, igienizzante, filtrante, inodore riutilizzabile con lavaggio in acqua fredda o disinfettato con ipocalorico di sodio al 0,5%, la produzione di mascherine ad uso civile segue le direttive ai sensi dell'articolo 16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 e saranno realizzate dalla società Amegliese R.M.G Tapezzeria Nautica di Campice Rossella.

"Con questa ulteriore distribuzione di mascherine - spiega Emanuele Cadeddu, vice sindaco e assessore alla Protezione civile - l’intento è quello di sensibilizzare l’utilizzo del dispositivo di protezione anche nei bambini poiché, purtroppo, anche loro dovranno abituarsi ad utilizzarla, pertanto l’idea di regalare mascherine con temi divertenti servirà proprio a questo, chiaramente tutto ciò non vuole dire che al momento in cui ogni bimbo sarà dotato di mascherina potrà uscire e frequentare qualsiasi luogo anzi, la regola base è sempre quella di uscire solo per necessità ed in casi urgenti pertanto anche l’utilizzo della mascherina dovrà seguire queste regole base, insegnare ad essere prudenti, mantenere le distanze di sicurezza ed in generale seguire i protocolli igienici dovrà essere una priorità anche parte dei da genitori".



Le mascherine saranno pronte salvo imprevisti entro il 10 maggio e verranno recapitate a casa di tutti i nuclei famigliari con bambini nella fascia d’età compresa tra le annate 2009 e 2014, negli ultimi Dpcm infatti si specifica che, laddove ci sia l’obbligo di utilizzo della mascherina La stessa dovrà essere obbligatoria per bambini dai 6 anni in su e quindi dall’anno 2014.

"Con questa distribuzione - conclude Cadeddu - abbiamo raggiunto oltre le 5.000 unità consegnate ai nostri cittadini over 65, capi famiglia e ora bambini".