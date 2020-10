Ameglia, Tari ridotta del 25% per le attività commerciali penalizzate dal lockdown

Sarzana - Val di Magra - Sono state parecchie le attività commerciali e turistiche penalizzate prima dal lockdown e successivamente dallo strascico dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, piccole attività che già normalmente faticavano a far quadrare i conti e che hanno dovuto ancor più stringere i denti in una situazione decisamente straordinaria. In un panorama di difficoltà e di incertezza, non ancora concluso purtroppo, l’amministrazione amegliese ha deciso di destinare una parte dei fondi ministeriali per aiutare tutte quelle realtà commerciali che hanno chiuso bottega durante i mesi di emergenza (o che comunque hanno ridotto al minimo la propria attività). A queste imprese verrà applicata una riduzione della Tari del 25%, riduzione che si troveranno in automatico nella propria cartella esattoriale nel prossimo invio da parte del gestore Iren-Acam Ambiente. "Un segnale importante che abbiamo voluto riservare proprio ai piccoli imprenditori che da sempre stanno investendo sul nostro Comune – dichiarano Andrea Bernava e Gregorio Ravani, Assessori Ambiente e Commercio – Il periodo storico che stiamo attraversando è decisamente complicato e l’unico modo per dare un aiuto concreto all’economia è quello di ridurre le tasse e quindi lasciare soldi liquidi nelle casse delle aziende. Saranno 515 le utenze interessate tra cui artigiani, carrozzieri, operatori turistici, balneatori, baristi etc. Per eventuali informazioni dettagliate, gli utenti potranno rivolgersi direttamente agli sportelli Iren-Acam Ambiente poiché tutti i servizi legati ai rifiuti sono passati direttamente al gestore, numero verde 800 487711".