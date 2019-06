Ameglia-Golfo via mare, l'idea del Comune

Sarzana - Val di Magra - Ha preso via questo mesa un nuovo collegamento via battello tra Fiumaretta e Bocca di Magra, con partenze dalla sponda sinistra alle 8.30, alle 13.45 e alle 19.00. Quattro euro il costo per fare andata e ritorno, due per la sola andata e per i bambini. E sempre a proposito di trasporto acquatico, stamani, alla conferenza stampa di presentazione della programmazione estiva, il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri ha spiegato che la volontà di Palazzo civico è lavorare per far partire dal prossimo anno un collegamento via mare tra l'Amegliese e il Golfo dei poeti, andandosi così a inserire sinergicamente con il traffico via mare interno al Golfo partito nelle scorse settimane.