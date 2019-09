Ambiente, la sindaca apre il palazzo agli studenti

Sarzana - Val di Magra - Li ha ascoltati parlare in piazza sul portone di palazzo Roderio. Poi li ha invitati a salire nella sala consiliare: "Grazie per quello che fate, per ispirarci. La vostra generazione ci invita a una rinnovata sensibilità ambientale: da come e se cambieremo il nostro approccio a questa sfida epocale, sapremo costruire insieme cambiamenti irreversibili per le generazioni future", ha detto il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, agli studenti del Parentucelli-Arzelà che oggi hanno manifestato per il clima in corteo per le vie del centro. "Contiamo su di voi, sul vostro impegno e sulla vostra passione per contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta e fermare le emergenze climatiche che minacciano il nostro futuro. Sarà lunga, sarà difficile, dopo anni di politiche insensibili al tema, ma nulla può fermare la forza di centinaia, di migliaia, di milioni di persone che chiedono nel mondo di cambiare. Noi siamo tra queste. Lanciamo oggi insieme, da Sarzana, un messaggio al mondo ma impegniamoci anche in prima persona, come cittadini e come amministratori, perché per lasciare un mondo e un futuro che sia degno dei nostri figli e nipoti, ognuno deve fare la sua parte”.



"Molte delle proposte che avete avanzate le stiamo realizzando, le altre le condivido. Penso al Piano spiagge, nel quale abbiamo recepito molte prescrizioni in materia di tutela ambientale, abbattendo il consumo di suolo e per il quale siamo stati molto criticati; l'istituzione della spiaggia libera, che abbiamo inteso come riconsegna dovuta di un pezzo di litorale al suo aspetto naturale e alla libera fruizione dei cittadini, come moltissime associazioni ambientaliste chiedono in Italia e nel mondo; la redazione del nuovo Puc che guarderà all'abbattimento del consumo del suolo dopo anni di cementificazioni e ferite ancora aperte del nostro territorio come il piano Botta – ha continuato detto Ponzanelli - sono solo alcuni degli esempi che posso fare per aiutarvi a comprendere il nostro impegno a favore dell'ambiente. Ma non ci fermiamo qui. Nei prossimi giorni consegneremo 1500 borracce in alluminio riutilizzabili, già pronte, agli alunni di elementari e medie nell'ambito di un progetto Plastic Free a cui abbiamo lavorato insieme ad ISA13. Sarzana sarà un comune Plastic Free per i suoi bambini di primarie e medie. So che anche voi siete interessati a questa idea: è un progetto che vi consegniamo e che mettiamo anche a vostra disposizione”. Il sindaco ha quindi concluso con un invito: "Non disperdete il vostro impegno nella sola giornata di oggi, ma coltivatelo nelle piccole/grandi azioni di ogni giorno. Vi aspetto, continuate a venire a trovarmi e non dimenticate mai che il futuro è nelle vostre mani”. Il nome della campagna scelta per le borracce Plastic Free, difatti, è "your Future is in YOUR hands": il futuro è nelle vostre mani. Il sindaco ha quindi consegnato il progetto delle borracce Plastic Free ai ragazzi, che potranno metterlo nelle mani del loro dirigente scolastico.