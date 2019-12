Ambientalisti: "De Ranieri sospenda il taglio dei pini"

Sarzana - Val di Magra - "Con la presente le associazioni firmatarie di questo documento chiedono al Sig. Sindaco di Ameglia di far sospendere il taglio degli alberi, in parte purtroppo già effettuato, in località Fiumaretta". Così in un documento unitario le associazioni ambientaliste Legambiente, Lipu, WWF, Italia Nostra, VAS La Spezia con i rispettivi rappresentanti, che aggiungono: "L’intervento riguarda una parte di retro spiaggia con alberature abbattuto durante la seconda Guerra Mondiale e ripristinato subito dopo, anche con carattere “simbolico” proprio come se chi è intervenuto dopo volesse ripristinare un luogo deturpato dal conflitto. Si tratta quindi di un filare settantennale, che andava valutato con cautela anche per questo, prima di procedere al taglio".



"L’ordinanza sindacale 42 del 18/12/2019 parla di una relazione agronomica di Anas (competente su quel tratto di strada) datata 15 Luglio 2019 in cui si evidenziano problemi di tenuta e di stabilità di alcuni degli alberi. Ebbene non è dato sapere il testo di questa relazione. Nel sito, allegata alla delibera, non c’è. È dirimente conoscerla, questa relazione, per poter agire di conseguenza. L’articolo 7 della legge 10/2013 tutela gli alberi monumentali e anche i filari di alberi aventi “particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani”. È stato fatto un censimento degli stessi da parte del Comune, come prevede la legge? L’area interessata è ZSC o comunque immediatamente limitrofa ad esso. È stata fatta una valutazione di incidenza sull’intervento, necessaria per legge e comunque da fare anche in aree ZSC o con esse confinanti? Alla luce di queste considerazioni chiediamo, come in premessa, di sospendere l’intervento per meglio approfondire la questione. Voglia accogliere in questo frangente i nostri auguri per le festività".