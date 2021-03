Altro passo avanti verso la nuova caserma della Finanza

Sarzana - Val di Magra - Prosegue l'iter per la costruzione della nuova caserma della Guardia di Finanza di Sarzana. Dopo l'approvazione della variante di destinazione dell'area di Boettola nel dicembre scorso (QUI), venerdì sera il consiglio comunale ha preso atto dell'assenza di osservazioni relative alla pratica.

“Non sono pervenute opposizioni – ha spiegato l'assessore Campi – quindi la destinazione d'uso può ritenersi di fatto approvata non essendo la stessa soggetta a verifica Vas ed avendo compiuto un ulteriore passaggio in commissione territorio. Tutti gli atti conseguenti passano ora alla Regione Liguria”. Per l'opposizione il capogruppo PD Castagna ha sottolineato l'importanza di “garantire e implementare il tessuto della legalità sul territorio”. La pratica è stata quindi votata all'unanimità.

La nuova caserma sorgerà su un terreno confiscato e sarà pronta nel 2024.