Altro bando deserto, l'ex Colonia Olivetti resta invenduta

Sarzana - Val di Magra - Nemmeno il ribasso sulla cifra di partenza e i lavori sull'argine del Parmignola completati di recente hanno attirato compratori per l'ex Colonia Olivetti di Marinella. Venerdì 5 giugno infatti il bando di Arte Genova, proprietaria della struttura, è scaduto senza che arrivassero offerte per lo stabile che cinque anni fa la Regione aveva messo fra i punti principali per il rilancio del litorale sarzanese.

A fine aprile Arte aveva inserito i tremila metri metri quadrati della Colonia e gli oltre trentamila di parco e terreni fra i beni alienabili dell'ente tramite “procedura competitiva improntata a principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza da esplicitarsi con avviso pubblico”.



Un'occasione che poteva sembrare quella giusta alla luce anche della fine del vincolo idraulico sull'area e delle destinazioni d'uso consentite. Contattati da CdS gli uffici preposti hanno però confermato che non sono arrivate offerte nei tempi previsti rimandando dunque per l'ennesima volta il destino dell'area, già interessata in passato da altri tentativi di vendita mai andati a buon fine. Da anni però quello che potrebbe essere un biglietto da visita per tutto il territorio è diventato un simbolo dell'abbandono a pochi metri dal mare.