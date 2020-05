Altri fondi per la piscina di Santa Caterina, giunta approva quadro economico

Sarzana - Val di Magra - La giunta Ponzanelli ha confermato e aggiornato il quadro economico relativo al completamento della piscina di Santa Caterina.

Un altro passo in avanti per l’Amministrazione Ponzanelli che ha approvato l'aggiornamento del progetto definitivo, relativo alle opere di completamento dell’impianto natatorio in località Santa Caterina, per l’importo complessivo pari a 2milioni e 208.505 euro a seguito della modifiche proposte da IRE che aveva valuto insufficienti le quantificazioni precedenti nella elaborazione del progetto esecutivo.



Trecentomila euro in più, ancora una volta finanziati da parte della Regione Liguria nella rimodulazione del Fondo strategico intercettato dal Comune, che consentiranno l’avviamento dell’opera pubblica in tutti i suoi aspetti, ivi compreso la direzione lavori e il collaudo.



Nel corso del suo complesso iter tecnico-amministrativo l’opera pubblica, che lo scorso dicembre ha visto finalmente l'aggiudicazione dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori a cura di IRE Spa con un ribasso del 3%, aveva già potuto contare su un precedente stanziamento, sempre da 300mila euro, da parte della Regione: finanziamento grazie al quale Sarzana ha potuto non perdere un altro finanziamento quello del Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) di 1milione e 500mila grazie all’affidamento del lavori entro il 31 dicembre 2019.



Ebbene, lo scorso gennaio quel finanziamento è stato implementato con un’ulteriore rimodulazione del Fondo Strategico Regionale prevedendo l’erogazione di altri 300mila euro e portando a 600mila euro lo stanziamento regionale in favore della realizzazione della piscina di Santa Caterina.