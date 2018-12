Altre spese per il certificato antincendio degli Impavidi

Necessari altri interventi per l'ottenimento del "Cpi". Pratica inizialmente sottoposta a privacy senza motivo e poi sbloccata.

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha affidato alla ditta A&G Antincendio la manutenzione straordinaria di quindici evacuatori di fumo e calore necessaria per il completamento dell'impianto antincendio del Teatro degli Impavidi. Si tratta dell'ultima appendice del lungo e tormentato iter di ristrutturazione che ha comportato tempi dilatatissimi e ancora oggi necessita di ulteriori spese per le casse comunali. Il Teatro infatti manca ancora del “Certificato di Prevenzione incendi” che è tutt'ora in corso di espletamento e che verrà rilasciato proprio a conclusione di questi ultimi interventi che costeranno circa seimila euro.



Provvedimenti contenuti in una determinazione dirigenziale pubblicata sull'albo pretorio due giorni fa ma fino ad oggi inaccessibile poiché inspiegabilmente considerata “atto soggetto al trattamento della privacy” nonostante non contenesse alcun tipo di dato sensibile. Contestualmente all'affidamento per la manutenzione, e sempre nell'ottica dell'ottenimento del Cpi, il Comune ha anche incaricato l'ingegner Foppiano di realizzare la valutazione di impatto acustico del teatro (1.500 euro) mentre all'architetto Cagnoli è statto affidato l'incarico di redigere la relazione tecnica “In punto di safety e security, del piano di emergenza ed evacuazione e della tabella di calcolo del rischio”.