Altre paratie alla foce del Magra, Giampedrone: "Prosegue opera di mitigazione"

Sarzana - Val di Magra - Sono in corso i lavori di posa delle paratoie per la mitigazione del rischio idraulico degli abitati di Fiumaretta e Bocca di Magra, nel Comune di Ameglia. L’intervento ha un importo di 163.000 euro ed è inserito nel piano degli investimenti proposto dal commissario delegato per l’emergenza, il presidente Giovanni Toti, approvato dal capo dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. In particolare il progetto prevede la fornitura e posa in opera di 11 paratoie metalliche a comando manuale lungo i muri d’argine realizzati alla foce del fiume Magra in località Fiumaretta e Bocca di Magra, in corrispondenza dello sbocco di colatori minori sui quali sono già state installate idonee paratie a ulteriore protezione di quelle esistenti. L’installazione di queste paratoie si rende necessaria al fine di completare la doppia chiusura dei colatori minori e garantire così un efficace sezionamento idraulico, anche in caso di mal funzionamento della valvola dovuto a eventuali depositi di materiale. Le paratoie saranno collocate negli appositi alloggiamenti già predisposti durante la costruzione dei muri arginali. L’intervento si inserisce in un progetto ben più ampio, che riguarda la mitigazione del rischio residuo alla foce del fiume Magra, già in svolgimento sul territorio. “Con l’innesto dei dispositivi di sezionamento idraulico andiamo ad aggiungere un ulteriore tassello di sicurezza per un territorio, nella piana fra Bocca di Magra e Fiumaretta, che da vent’anni si trova a dover fronteggiare le piene del fiume – precisa l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – questi lavori sono parte di un progetto di messa in sicurezza organico della foce del fiume Magra, i cui prossimi passaggi più importanti sono la nuova idrovora sul Canal Grande e i nuovi argini bassi alla foce, che vedranno l’avvio dei lavori nel corso del 2021”.