Sarzana - Val di Magra - Seconda proroga per il termine ultimo di presentazione delle offerte per la procedura di concessione in uso del centro sociale comunale di Sarzana “Barontini”. Inizialmente prevista per il 9 aprile la scadenza era stata infatti posticipata al 31 maggio a causa dell'emergenza Covid-19. Oggi, con determina firmata dal dirigente Caso, è stata ulteriormente differita al 3 giugno visto che gli uffici comunali resteranno chiusi sia l'1 che il 2.