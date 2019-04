Alla Marrana arte contemporanea e di movimento dialogono con la natura

Sarzana - Val di Magra - Nello straordinario scenario della Marrana, il parco di arte ambientale che sulle alture di Montemarcello abbraccia la casa di Gianni e Grazia Bolongaro, i praticanti della Scuola per l’utilizzo del ki, d’arti marziali e benessere psicofisico, con sede alle Tre Strade di Lerici, del Maestro Marcello Vernengo, celebreranno sabato 27 aprile la Giornata Mondiale del Taiji Quan e Qi Gong, arti del benessere e lunga vita di origine orientale. L'evento globale ha avuto inizio nel 1999, ispirato dalla esibizione/lezione a cui parteciparono circa 200 persone, sui prati del Nelson Atkins Museum of Art nel centro di Kansas City.



La CNN parlò dell'evento, e questo generò interesse al di fuori del perimetro cittadino e fece evolvere rapidamente la situazione locale in un evento nazionale e in seguito internazionale, era l’ultimo sabato del mese di aprile del 1998.

La giornata prende avvio in Nuova Zelanda per poi diffondersi in Oceania, Asia, Europa, Nord e Sud America, fino a concludersi alle Hawaii quasi un intero giorno dopo. La sua finalità è quella di far conoscere i benefici che queste discipline offrono nei più svariati campi, dall'educazione alla riabilitazione, dalla ricerca dell’equilibrio psico-fisico al benessere personale. L’idea di vivere alla Marrana l’evento nasce non solo dalla bellezza del luogo ma da consonanze d'ispirazione tra questo contesto e il taiji quan: arte e natura dialogano nel Parco come nella disciplina, un'arte del movimento che dagli elementi naturali trae ispirazione e contenuti. Per info: marcello.vernengo@gmail.com

328415700