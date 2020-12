Alla Firmafede iniziative per contrastare la povertà educativa minorile

Sarzana - Val di Magra - L’attenzione alle fasce più deboli, alle famiglie e soprattutto ai bambini, anche piccolissimi, è scelta imprescindibile per l’Amministrazione sarzanese che ha approvato la partecipazione, in qualità di ente partner, al bando “Comincio da Zero” dell’impresa sociale “Con i Bambini”.

Su proposta del sindaco e assessore alle politiche per l’infanzia, Cristina Ponzanelli, il Comune ha deciso di avallare il progetto trasmesso dalla cooperativa Earth che promuove le attività educative rivolte ai più piccoli sfruttando le potenzialità delle strutture museali presenti sul nostro territorio e approvare la partecipazione al bando promosso nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per incrementare l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia, con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni, nei territori in cui si registra maggiore necessità.

L’idea è quella di sfruttare lo spazio museale della Fortezza Firmafede creando aree dedicate per laboratori e occasioni di sviluppo e formazione per i più piccoli che ovviamente potranno essere accompagnati dalle loro famiglie.



“Comincio da Zero” è infatti finalizzato in primo luogo allo sviluppo di iniziative che prevedono l’integrazione di tutti i servizi per la prima infanzia, dato l’approccio multidimensionale che ricomprende servizi educativi, sanitari, sociali, culturali e legali, ed è capace di rispondere in modo flessibile e integrato ai diversi bisogni dei bambini e delle famiglie, in un’ottica di una presa in carico globale e di welfare comunitario.

Il progetto trasmesso dalla cooperativa Earth e predisposto per la partecipazione al bando in qualità di partner di “Lilliput – a piccoli passi nei musei”, che è soggetto capofila, prevede che i partecipanti al bando, in qualità di proponenti , saranno anche responsabili di tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dell’iniziativa.