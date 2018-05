Alla Fabbrica tre giorni di laboratori, sport e mercatini

Sarzana - Val di Magra - Alla Fabbrica inizia un nuovo fine settimana tutto da gustare: per i più piccoli venerdì 18 e sabato 19 ritornano gli appuntamenti con “I Laboratori del Gioco e della Creatività” sempre a partire dalle 17. Venerdì il tema sarà: ”Casa di Farfalla”, dove si realizzeranno intrecci colorati e leggeri da appendere, che con la fantasia diventeranno la casa delle farfalle; sabato 19 invece si realizzeranno “mosaici di carta”, strappata, tagliata e lavorata in mille modi per creare straordinarie opere d’arte.

Sempre sabato e domenica si rinnova in galleria l’appuntamento mensile con il mercatino dell’arte e dell’ingegno dove decine di espositori propongono agli appassionati visitatori creazioni introvabili altrove.

Infine lo sport: sabato e domenica pomeriggio sul viale Pozzoli due appuntamenti con lo sport: sabato è la volta del Torneo giovanile di Volley curato dal “Valdimagra Volley Project, per atleti e atlete nati fra il 2006 ed il 2011. Domenica concluderà la settimana un pomeriggio dedicato al ciclismo, curato dalla società Nippo-Fantini / Veloclub Bottagna per avvicinare a questo sport antico ed affascinante i campioni di domani.