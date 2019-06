All'Oasi Lipu appuntamento con "Nella natura con il cane"

Sarzana - Val di Magra - L’Oasi Lipu Arcola e l’associazione “L’impronta Volontari Indipendenti Canile” organizzano l'evento "Nella natura con il cane". Sabato 8 e domenica 9 giugno si terrà infatti un incontro teorico - pratico con Yuri Vergassola, educatore cinofilo che collabora con l’associazione “L’impronta” nel canile municipale di La Spezia. L’obiettivo è migliorare l’approccio con il proprio cane e gestirlo correttamente in contesti naturali nel pieno rispetto della fauna selvatica. Inoltre sarà l’occasione perfetta per conoscere Ringo e Legolas, ospiti del canile che cercano casa!



Programma in dettaglio:

Sabato 8 giugno

ore 17:30 - 19:00



Teoria

Introduzione a cura di Yuri Vergassola , educatore cinofilo, su predazione e le sue variabili in base alle motivazioni di razza e gli aspetti comportamentali; sarà trattata la gestione del cane in natura.A seguire breve indicazione sulla visita in Oasi in compagnia del proprio amico quattro-zampe con focus sugli atteggiamenti da mantenere nel pieno rispetto della fauna selvatica .



Domenica 9 giugno

Ore 17:30 - 19:00

Pratica

Passeggiata lungo i sentieri dell’Oasi Lipu Arcola in compagnia di Ringo e Legolas, ospiti del canile municipale di La Spezia che cercano casa!

Saranno accompagnati da Yuri Vergassola e i volontari dell’associazione “L’impronta” e con loro scopriremo come comportarci in maniera consapevole e rispettosa quando visitiamo aree naturali!

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione, l’evento è gratuito.

Non sono ammessi i cani dei partecipanti.

Per info e prenotazioni: tel. 349 0956080 / email oasi.arcola@lipu.it