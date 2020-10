Al via la vaccinazione antinfluenzale anche a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Mattina alla Pubblica Assistenza di Sarzana da parte del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, insieme al direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asl 5 dottor Mino Orlandi, per dare il via alla campagna antinfluenzale



Un invito alla popolazione affinché quest’anno la vaccinazione antinfluenzale sia un’occasione e un’opportunità per sgravare il sistema sanitario alle prese con l’emergenza epidemiologia da Covid 19, oltre a essere un’ulteriore protezione dai virus stagionali per il singolo vaccinato.



L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus ha reso difatti indispensabile rafforzare la capacità di reazione in tempi brevi del sistema sanitario. In questo contesto, la vaccinazione antinfluenzale è un alleato importante e risulta fondamentale per le persone ad alto rischio, sia per la tutela della loro salute, sia per semplificare la gestione e le diagnosi tra i casi sospetti COVID-19 e i casi di influenza stagionale, i cui sintomi sono tra loro molto simili.



Alla luce della vasta campagna di vaccinazione antinfluenzale, che vedrà i medici di famiglia e gli ambulatori di igiene pubblica sottoposti a un super lavoro, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e per facilitare l’accesso dei cittadini, è stato dunque allestito un nuovo ambulatorio nella sede della Pubblica Assistenza di Sarzana dove il presidente Giorgio Oddi ha messo a disposizione per i mesi di ottobre e novembre i locali a piano terra delle sede di via Falcinello.



Qui gli ex medici del servizio igiene pubblica come la dottoressa Alessandra Bertone e il dottor Renzo Rossi, coadiuvati dagli infermieri Lucia Giappichini, Adalgisa Bacigalupi e Nadia Terenzoni, in forma del tutto volontaria e gratuita, daranno il loro prezioso contributo alla campagna di vaccinazioni antinfluenzale.



Si ricorda che per prenotare il servizio bisogna rivolgersi al centro unico di prenotazione telefonando al 0187/533920 dove verrà fornito appuntamento per la somministrazione del vaccino.