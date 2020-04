Al via la pulizia delle spiagge libere di Marinella

Sarzana - Val di Magra - In attesa di conoscere quando e come il litorale potrà tornare ad essere frequentato dai bagnanti, il Comune di Sarzana ha avviato la procedura di affidamento per un primo intervento di pulizia delle spiagge libere di Marinella dove le mareggiate hanno depositato materiale legnoso e non.

L'Amministrazione ritiene infatti “prioritario e urgente” procedere all'esecuzione dell'intervento per “migliorare la situazione del decoro ed eliminare potenziali situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità”. L'appalto per affidamento diretto, per un totale di 24mila euro dal capitolo “Decoro urbano”, avrà una durata di esecuzione di dieci giorni.