Al via il taglio dell'erba nei quartieri di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - In attesa della riapertura di parchi e aree verdi, a Marinella e in altre zone di Sarzana, sono iniziati gli interventi di pulizia e sfalcio dell'erba. Nei giorni scorsi infatti il Comune ha approvato le procedure per l'affidamento del servizio di riqualificazione del patrimonio verde comunale, che riguarda strade, percorsi ciclo-pedonali e aree verdi pubbliche e scolastiche. Dei sei lotti individuati si occuperanno per i prossimi tre mesi le ditte Pangallo, Coaf, Levante Servizi e Lunears mentre il Comune in tutto investirà circa 65mila euro.



(foto dalla pagina Facebook della consulta territoriale di Marinella)