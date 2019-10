Al via il rinnovo dei Comitati di Frazione a Castelnuovo Magra

Sarzana - Val di Magra - Con l'uscita del decreto del sindaco, Daniele Montebello, prende il via la campagna di mobilitazione che porterà nel mese di novembre all'istituzione dei nuovi consigli di frazione.

Sono state, infatti, fissate le date per le elezioni dei parlamentini di quartiere che dovranno collaborare con l'Amministrazione Comunale nella gestione della cosa pubblica.



Mercoledì 16 ottobre, alle ore 21:00, l'Amministrazione Comunale sarà presente presso la Biblioteca Civica di via della Pace per spiegare le nuove modalità di elezioni e i compiti affidati ai consigli di frazione, anche alla luce delle recenti modifiche approvate dal Consiglio Comunale.



Sarà possibile candidarsi fino a martedì 22 ottobre, attraverso la compilazione di un apposito modello cartaceo predisposto dall'Ufficio Anagrafe e scaricabile dal sito internet comunale.



“Invitiamo tutta la popolazione ad intervenire alla prossima assemblea per conoscere questa modalità di partecipazione alla vita pubblica della nostra comunità - commenta il Sindaco -. Auspichiamo ci sia un concreto interesse da parte dei nostri concittadini. In tante occasioni si parla della distanza tra Politica e popolazione: questa nostra iniziativa rappresenta senz'altro una occasione per ridurla, a maggior ragione negli enti locali, primo punto di riferimento per gli abitanti di un territorio”.