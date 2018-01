Al via il corso per bagnini di salvataggio

Sarzana - Val di Magra - La Federazione Italiana Nuoto sez. Salvamento Val di Magra organizza il corso per Bagnino di Salvataggio che avrà inizio il 1 febbraio 2018 nella piscina Provinciale di Sarzana, il Brevetto e’ riconosciuto in tutti i paesi Europei e abilita per esercitare la professione nel litorale marittimo e nelle acque interne ( piscine, laghi e fiumi ). Il brevetto e’ valutato “titolo professionale di merito” per l’arruolamento volontario nella Marina Militare, nell’Esercito, per l’impiego dei militari nelle FF.AA. e per l’attribuzione del credito formativo scolastico e dell’alternanza scuola lavoro.

Per informazioni e iscrizioni Mattia Valenti Fiduciario FIN sez. Salvamento Val di Magra

mail: finsalvamentovaldimagra@gmail.com cel. 3383224439.