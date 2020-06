Al via il centro estivo dell'Asilo Santa Luisa

Sarzana - Val di Magra - E' iniziato lunedì il centro estivo dell'Asilo Santa Luisa di Sarzana che proseguirà fino a venerdì 31 luglio dalle 8 alle 12 (senza pasto) per bambini dai 3 ai 6 anni. Il servizio funzionerà dal lunedì al venerdì con un rapporto numerico insegnante bambini di uno a cinque. Le attività si svolgeranno secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Per tutto l'orario del servizio sarà presente un'ausiliaria di supporto.



Info: Tel: 0187.621046, e-mail: aslosantaluisa@virgilio.it