Al via i lavori di rifacimento della cabina elettrica di Ameglia

Sarzana - Val di Magra - E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, lunedì 1 marzo, ha in programma un’interruzione del servizio elettrico nel comune di Ameglia, dalle ore 09:00 alle 14:00. Tale operazione è necessaria alla predisposizione dei lavori di rifacimento della parte elettromeccanica della cabina di trasformazione denominata “Cucarello”. L’intervento è inserito nel Progetto E-Grid, finalizzato a portare evoluzione e tecnologia nella rete elettrica e ad aumentarne il livello di qualità offerto al cliente. Il progetto prevede sia iniziative mirate di rafforzamento strutturale, sia l’introduzione di nuove tecnologie di automazione, tali da consentire un riassestamento della rete, dinamico e automatico, in caso di guasto.



Le vie interessate dal lavoro programmato saranno: via Arena 4, da 26 a 30, da 17 a 21a, sn, da 12 a 18, da 22 a 24, 9, 17, sn, da 1 a 3,15/20, 15/18, 15/11, 15/10, 15/9, 15/25, da 15/16 a 15, 15/14, 15/1, 15/19, 15/8, 15/3, 15/23, 15/15, 15/12, 15/13, 15/6, 15/7, 15/4, 15/5, 15/2, 15/24, 15/21, 15/22, 15/26,15/17, 13, 15/28, 15/29, 15/27, 15a, 29, sn, da 23 a 25, 31, da 35 a 45, da 49 a 61; via Crociata da 11 a 13, 19, 25, da 31 a 35, 39a, sn, cant, sn1, sn2, sn3, sn5, da 16 a 28, 8, da 14 a 14b, da 2 a 6, 10, 3, da 7 a 9; via Camisano 26, da 99 a 103, da 103b a 107, sn, cant, da 23 a 27a, da 27c a 29, 35, da 39 a 55, 59, da 65 a 75, da 79 a 91, da 95 a 97, sn, da 2 a 10, da 18 a 20, da 24 a 26; via Visola 2, da 8 a 12b, 1, 5, da 15 a 17, da 21 a 25, da 29 a 37, sn, sn4, sn2, sn5, sn3; v 25 aprile da 2 a 4, sn; via Falaschi 4; via Amendola 27.



Durante le operazioni l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.



Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.