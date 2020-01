Al via corso di assaggiatori di oli vergini di oliva

Sarzana - Val di Magra - Con il contributo dell'Unione Europea, dell'Agea e dell'Unaprol partirà a febbraio un interessante e completo corso di assaggiatori di oli vergini di oliva nella sala polifunzionale Apol presso il Frantoio Lucchi Guastalli di Via Vincinella a Santo Stefano Magra. La durata del corso sarà di 35 ore con sette sessioni da cinque ore ciascuna (orario 17.30 - 22.30) con primo incontro martedì 4 febbraio e a seguire con intervallo di una settimana (11/2, 18/2, 25/2, 3/3, 10/3, 17/3).

Responsabile del corso Francesco Bruzzo Panel Cciaa Genova, relatori l'agronomo e Panel Apol dott. Marco Lucchi, la biologa in scienze della alimentazione Patrizia Colombo, il dr. Andrea Bertucci del laboratorio tecnico-chimico della Liguria e il dr. Francesco Petacco esperto di oli di oliva vergini.



Oltre alle prove pratiche di assaggio e degustazione verranno affrontate tematiche importanti quali le tecniche di coltivazione, sistemi ed impianti per l'estrazione, gli aspetti nutrizionali e salutistici, conservazione e confezionamento degli oli, valutazioni organolettiche. A conclusione del corposo programma le varie prove di selezione per la verifica dei requisiti fisiologici degli assaggiatori con consegna degli attestati. Per info e adesioni contattare i numeri 0187/633329 e 3338520734 o info@frantoiolg.com.