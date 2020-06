Al Centroluna controlli con termocamere e volontari della Pubblica Assistenza

Sarzana - Val di Magra - I volontari delle Associazioni P.A.Humanitas-Romito Magra, P.A.Croce Rosso Bianca- Lerici, La Misericordia e Olmo-Sarzana proseguono il servizio di misurazione della temperatura della clientela presso il centro commerciale Centroluna, supportando operativamente il nuovo sistema di termocamere di rilevazione temperatura allestito da Maggio 2020.



Si rinnova così la collaborazione del Centroluna con le Associazioni locali, che evidenzia quanto il centro commerciale sia da considerarsi sempre più un punto di riferimento per Sarzana e per il territorio che da quasi 30 anni ospita l’ipermercato e i suoi 37 negozi.



Il Servizio di Misurazione della Temperatura corporea, in forma anonima ed assoluta discrezione e tutela della privacy, è un’attività esclusiva del centro commerciale che, insieme ad altre importanti misure a tutela della sicurezza quali percorsi differenziati di entrata e uscita dai locali tra le varie attività, climatizzazione basata sul ricambio naturale e non sul ricircolo aria, quotidiana sanificazione, permette alla clientela di poter fare acquisti in maniera più sicura ed ai dipendenti di lavorare con maggiore serenità.



La percezione di sicurezza è stata sicuramente alla base dei buonissimi risultati raggiunti dal centro commerciale “storico” di Sarzana dopo il 18 maggio, data nelle quale si sono riaccese le luci della grande maggioranza dei negozi all’interno del centro; più dell’80% della clientela ha già deciso di tornare a frequentare la galleria commerciale, con un incremento rilevante di settimana in settimana.